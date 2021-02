Repubblica: per Osimhen lavoro extra a Castel Volturno per recuperare lo smalto

Il nigeriano, domani, partirà ancora dalla panchina. Deve ritrovare la forma migliore dopo quasi tre mesi di inattività per l’infortunio alla spalla

Domani, in semifinale di Coppa Italia, Victor Osimhen partirà ancora dalla panchina. Il nigeriano deve ritrovare la forma fisica dopo l’infortunio. E’ stato fermo troppo a lungo. Repubblica Napoli scrive che si sta dedicando a del lavoro extra nel centro sportivo di Castel Volturno, per tornare in campo prima possibile e al meglio.

“In attacco è forte la tentazione di confermare il tridente Lozano-Petagna-Insigne anche se Politano insidia il messicano sulla fascia destra. Victor Osimhen invece partirà ancora dalla panchina. Il numero 9 deve ritrovare la forma migliore, potrebbe ritagliarsi spazio nella ripresa. Un ruolo part time, al momento, è l’unica ricetta per restituirgli la migliore condizione: Osimhen sta anche facendo lavori extra a Castel Volturno proprio per recuperare lo smalto perso a causa di quasi tre mesi di inattività per l’infortunio alla spalla. È fuori pure Mertens che almeno tutta questa settimana resterà ad Anversa per verificare i problemi alla caviglia sinistra”.