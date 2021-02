Repubblica: Napoli, dopo Gattuso ci sarà un ridimensionamento

De Laurentiis ha deciso di dare il via a un nuovo ciclo e partirà con un bugdet ridotto per la campagna acquisti, il taglio drastico del monte ingaggi e la sostituzione di Giuntoli

Per adesso non si cambia, il presidente De Laurentiis, secondo quanto riporta Repubblica, ha confermato la fiducia a Gattuso che guiderà il Napoli fino al termine della stagione, poi sarà rivoluzione. Una rivoluzione dai toni forti che però porterà il Napoli ad un ridimensionamento

Si gioca quasi a carte scoperte e i sondaggi effettuati per Juric e Italiano fanno già intravedere il target della prossima gestione tecnica, che avrà come punti fermi un bugdet ridotto per la campagna acquisti e il taglio (tra i 30 e i 40 milioni) drastico del monte ingaggi. Il presidente ha deciso di voltare pagina con un nuovo ciclo e sta scandagliando pure il mercato dei direttori sportivi, muovendosi in anticipo per fare le cose nel migliore dei modi.