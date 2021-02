Repubblica: il foglietto firmato da De Laurentiis e Gattuso per il rinnovo non ha valore legale

L’accordo firmato da Gattuso e De Laurentiis per sancire il rinnovo non ha alcun valore legale, scrive Repubblica Napoli.

“Il foglietto su cui in autunno De Laurentiis e Gattuso misero le rispettive firme non ha alcun valore legale, perché era un accordo solo propedeutico alla stesura dei contratti ad opera dei rispettivi legali. Ma Ringhio lo ha sempre considerato moralmente vincolante e non gli è andato dunque giù che il presidente l’abbia cancellato con un colpo di spugna, nei mesi successivi. Di volta in volta l’ufficializzazione dell’accordo è stata infatti rinviata e i risultati altalenanti del Napoli hanno spinto ADL a un ripensamento, che a questo punto sembra essere ormai definitivo”.