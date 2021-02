Repubblica: da noi non si è capito il valore di Ancelotti. Napoli-Juve è il derby della sua incomprensione 

Su Repubblica, Gabriele Romagnoli scrive di Ancelotti. Il pretesto è il delicatissimo soffio sul tè caldo. dopo il 5-4 al Tottenham. Quello che abbiamo definito “il manifesto dell’uomo cool“. Romagnoli scrive:

“C’è un valore in Ancelotti che da noi non tutti hanno saputo riconoscere. Napoli-Juventus, giocata ieri, è il derby della sua incomprensione. Dirigenze e tifoserie lo lasciarono andar via come se avessero risolto un equivoco. Non avevano capito loro. La fantasia si è lasciata circuire da scatenatori di inferni, arrotolatori di maniche, guevaristi della tabaccheria accanto. Astenersi gentiluomini”.