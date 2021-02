Corriere Fiorentino: Sarri a cena con la dirigenza della Fiorentina. Si valuta un futuro insieme

Il Corriere Fiorentino scrive di una cena segreta tra la dirigenza della Fiorentina e Maurizio Sarri per convincerlo ad accettare l’incarico sulla panchina della squadra toscana.

“Oltre un’ora e mezzo a colloquio. L’incontro andato in scena in gran segreto a Castelfranco Piandiscò apre suggestioni importanti in casa viola. Il ds Daniele Pradè e il direttore generale Joe Barone si sono presentati ieri sera intorno alle 21 a casa di Maurizio Sarri. Il colloquio resta segret ma è facile immaginare che si sia parlato del futuro. Quello della Fiorentina e quello dello stesso allenatore, che ora potrebbero coincidere”.