Per El Pais il Napoli è stato battuto da un “modesto Granada”

Il quotidiano spagnolo sottolinea che gli andalusi hanno vinto nonostante le assenze. E che il Napoli col suo “ritmo lento” è caduto nella trappola

“Ora il favorito a passare il turno è il Granada”. Il “modesto Granada”. Così chiama El Pais la squadra spagnola che ha battuto il Napoli. “Modesto”.

Una squadra che ha “adempiuto perfettamente all’appuntamento speciale con la sua storia” contro “una rivale di sostanza” come il Napoli. Per l’autorevole quotidiano spagnolo “il Granada ha fatto una grande vittoria” nonostante “assenze importanti, come quelle di Soldado, Luis Suárez e Milla”.

El Pais sottolinea il ridimensionamento sul campo di una “nobile” italiana, sicuramente più quotata degli andalusi, descritti come un gruppo molto bravo a sfruttare i momenti della partita.

“Il Napoli, con tante assenze e un ritmo lento, è caduto nella trappola tesa dalla squadra andalusa. Con Fabian e Insigne fuori dai giochi, i calciatori del Napoli non sono stati quasi mai in grado di superare la pressione del Granada”.