«Non posso dire che hai culo?». «No, non si fa così». Finisce a schifio il derby Fognini-Caruso (VIDEO)

Finisce a pesci in faccia il derby azzurro al secondo turno degli Australian Open tra Fabio Fognini e Salvatore Caruso. Fognini vince al quinto set una battaglia chiusa solo 14-12 al tie-break finale dopo 4 ore, ma poi al momento di stringersi la mano a rete, ecco il parapiglia.

Il battibecco a rete, ricostruito dall’Agi, è il seguente:

Caruso: “Non si fa così eh”.

Fognini: “Ne hai tirate quattro uguali di culo e non mi hai chiesto scusa. Non posso dire che hai culo?”.

Caruso: “Non mi sono permesso di dire una parola in tutta la partita. Basta, così non si fa”.

Fognini: “Non posso dirti che hai culo? Qual è il problema?”.

Caruso: “No no puoi fare quello che vuoi”.

Fognini: “E allora perché mi rompi il cazzo? Ti ho detto che hai culo poi se sbaglio, sbaglio, eh. Ma non mi attaccare però!”.

Caruso: “Non ti sto attaccando, ti sto dicendo che non si fa così. Da te non me l’aspetto”.

Fognini: “Mi dispiace. Ma che ti devo dire?”.

Caruso “Non si fa”.

Fognini: “Non si fa perché?”.