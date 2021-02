Mattino: Gattuso si aspettava che in questi giorni arrivasse il rinnovo

Secondo il tecnico, i dubbi del presidente sul futuro della panchina sarebbero emersi solo negli ultimi giorni, dopo la sconfitta col Verona. Fino ad allora Gattuso non aveva sospettato nulla

“La delusione raccontata da Gattuso non è neppure legata agli «schiaffi che prende ogni giorno». Nasce da altro: si aspettava che in questi giorni arrivasse il contratto. Che era stato definito in ogni dettaglio, formalizzato e completato il 12 gennaio”.