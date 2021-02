Lo sfogo di Zidane: «Chiedo rispetto. Ditemi in faccia ‘vogliamo cambiarti’, non alle spalle»

“Un giorno sono dentro, un altro fuori, poi un po’ dentro, ma se pareggiamo di nuovo fuori… L’intera rosa merita di resistere fino alla fine della stagione. Questo è quello che proveremo come squadra, non abbasseremo le braccia. Quello che la gente vuole è vincere le partite. Non so cosa succederà. Meritiamo di finire la stagione con questa rosa. Si parla di tante cose, di cambiare allenatore e di altro. Non lo so. Sono fortunato. Se la gente vuole me ne vado, ma non glielo permetterò. E nemmeno i giocatori . Si parla molto di una situazione scomoda. Non stiamo molto bene, è vero, ma siamo intenzionati a cambiare la situazione”.

“Meritiamo di continuare a lottare. L’anno scorso abbiamo vinto la Liga. Combattiamo. L’anno scorso, non dieci anni fa, abbiamo vinto la Liga. Mi fanno ridere certe domande. Noi dobbiamo cambiare, sì. Chiedo solo un po’ di rispetto . Mi fate ridere… Ma non succede niente. Dite tante cose. Ditemi in faccia ‘vogliamo cambiarti’, non alle spalle” .

“Quello che mi fa ridere è che mi chiedi perché. Penso di essere l’unico a pensare che sono fuori tutti i giorni. Non lo so. Non sono felice che mi venga chiesto ogni volta che giochiamo una brutta partita. Non merito questo trattamento da parte della stampa. Sono fortunato di poter lavorare con questa squadra. Abbiamo vinto il campionato l’anno scorso, mi aspetto un po’ di rispetto. Se non ce la facciamo, sono il primo a prendermi la mia responsabilità. Sono un po’ arrabbiato, sono stato rinchiuso nella gabbia per due settimane e voglio uscire e dimostrare che combatterò fino alla fine. Mi arrabbio perché stiamo cercando di fare il nostro lavoro. Noi litighiamo. Io lotto per il mio lavoro e tu per il tuo. Ma devi rispettare un po’ il nostro lavoro. Se ci sono cose che non funzionano, è necessario vederle con il primo responsabile. L’anno prossimo sicuramente qualcosa deve essere fatto. Ma quest’anno dobbiamo mettere la nostra faccia per i tifosi e lotteremo per loro. So che sono tifosi che amano molto la squadra. Vogliamo vincere e giocare bene a calcio“.