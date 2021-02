La Stampa: Napoli-Juve, “o la va o la spacca” per Gattuso

Gattuso non ha intenzione di tirarsi indietro ed è pronto a giocarsi il tutto per tutto con un all in

Quella di questa sera contro la Juve è una sfida di estrema importanza per il Napoli e soprattutto per il suo allenatore Rino Gattuso che potrebbe giocarsi la panchina. Un rischio reale, come ha sottolineato in conferenza stampa il suo amico-avversario Andrea Pirlo, che può capitare a chiunque faccia questo mestiere.

Gattuso non ha intenzione di tirarsi indietro ed è pronto a giocarsi il tutto per tutto con un all in, secondo La Stampa, mettendo in campo un 4-2-3-1 con Politano, Insigne e Lozano dietro ad Osimhen, anche per fare fronte alle grandi assenze in difesa di Koulibaly, Manolas, Ghoulam e Hysaj.

Per la serie “o la va o la spacca”

La Juve invece sembra intenzionata a giocare come per la finale di Supercoppa, partita in cui è già riuscita a mettere sotto la formazione azzurra.