La donna che ha fatto il dito medio a Nadal: “E’ noioso con tutti quei tic, non ne potevo più”

La gentildonna che ha fatto il dito medio a Nadal, e che è stata cortesemente buttata fuori dagli spalti della Rod Lever Arena, mentre lo spagnolo ancora se la rideva, è un personaggio.

Con il nome fittizio “Lisa”, la donna è andata ospite allo show di Neil Mitchell sull’emittente australiana 3AW e ha spiegato i motivi del gesto virale. “Non sono una tifosa di Nadal. Penso che sia incredibilmente noioso, con tutti quei rituali che fa prima di battere”.

A proposito di tennis noioso per gli spettatori, proprio Toni Nadal ha scritto oggi su El Pais una bella analisi. Ma torniamo a “Lisa”… ha spiegato che lei non era lì per vedere Nadal, aveva comprato i biglietti per la partita precedente alla Rod Laver Arena: “L’unico motivo per cui ero lì è che volevo vedere la partita precedente tra Coco Gauff ed Elina Svitolina, e poi sono rimasta a vedere il noioso Nadal“.

La donna sostiene che il fatto che le sue foto siano diventate virali dimostra che, secondo lei, le partite di Nadal sono noiose. “Il fatto che le foto siano diventate virali in tutto il mondo riflette quanto siano incredibilmente noiose le sue partite, perché in caso contrario perché dovremmo concentrarci su uno spettatore?”

“Forse non ho fatto la cosa giusta, ma che posso fare? Quello che è fatto è fatto. Mia figlia non era molto contenta di quello che è successo. Io ho solo urlato “E dai, basta con sti tic!”, mentre serviva, lui ha guardato ed è allora che gli ho fatto il dito medio”.