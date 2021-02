Toni Nadal: “Che noia il tennis veloce di oggi, è come se si giocasse a calcio per aspettare i rigori”

Su El Pais: “La velocità sta uccidendo il gioco, gli organizzatori cercano di attirare i giovani che guardano solo gli highlights, ma così sbagliano”

Lo hanno detto, in serie, Novak Djokovic, Dominic Thiem e Rafa Nadal: i campi di Melbourne sono velocissimi, troppo. Tutti e tre concordano sul fatto che gli Australian Open di quest’anno sono il torneo più veloce che ricordano di aver giocato, da molto tempo. Ed è un problema.

Lo scrive Toni Nadal, zio e mentore della leggenda spagnola, su El Pais. E’ una questione che riguarda il futuro del gioco stesso, e non è affatto casuale.

“Sembra che gli organizzatori abbiano scelto di cercare di catturare le giovani generazioni, abituate al consumo veloce. Eppure, trovo difficile credere che possano divertirsi a guardare un tennis così. Molti dei ragazzi che seguono il tennis oggi guardano solo gli highlights , non le partite intere. Probabilmente dobbiamo trovare il modo per rendere il tennis più attraente e più in linea con i tempi veloci che corrono. Ma io sceglierei, in ogni caso, di accorciare le partite e non di sacrificare la bellezza degli scambi punti”.

Nadal fa un esempio, per spiegare “quanto possa essere noiosa una partita di tennis in queste condizioni, anche se uno dei due avversari è l’attuale numero uno”:

“Nella sua partita contro Tiafoe, che non è un battitore particolarmente forte, Djokovic, probabilmente il miglior ricevitore del circuito, non è riuscito a risponde al 46% delle prime di servizio del suo avversario. Questi dati, di per sé, sono già devastanti. Il pubblico che va a vedere una partita di tennis vuole davvero vedere una partita così? È come se i tifosi andassero allo stadio a vedere come i giocatori tirano solo i calci di rigore“.

“Nell’ultima edizione del Roland Garros abbiamo potuto assistere a partite molto interessanti, con molta varietà nei punti. La scelta di usare palline più pesanti che hanno rallentato il gioco mi ha fatto pensare, e questo è stato sottolineato da molti cronisti ed esperti, che forse stavamo tornando a un tipo di gioco spettacolare che non si vedeva da molto tempo”.