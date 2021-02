Juve-Napoli, possibile recupero il 17 marzo

Con l’eliminazione del Napoli dall’Europa League, sembra questa la data scelta. Il match dovrebbe essere giocato alle 18.45. Manca solo l’ufficialità

Con l’eliminazione del Napoli dall’Europa League spunta anche la data per il possibile recupero di Juventus-Napoli, partita inizialmente in programma a inizio ottobre ma mai giocata per l’alt dell’Asl alla squadra partenopea alla partenza per Torino.

La partita potrebbe essere disputata il 17 marzo, alle 18.45. Si attende solo l’ufficialità da parte della Lega Serie A.

Sia gli azzurri che i bianconeri, a prescindere dal ritorno di questi ultimi in Champions contro il Porto (i quarti di finale sono infatti in programma nella prima metà di aprile), saranno liberi di giocare in quella data, fin qui occupata per la possibilità che i campani dovessero scendere in campo in Europa League. Il 17 marzo si giocherà già Torino-Sassuolo, rinviata oggi: data anche l’assenza di tifosi, disputare due gare nella stessa città non dovrebbe neanche creare problemi di ordine pubblico.