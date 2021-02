Juve, Arthur è infortunato. Salterà il Napoli

Gli esami hanno evidenziato “una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea”.

Il centrocampista brasiliano della Juventus, Arthur, non sarà in campo contro il Napoli, sabato, in campionato. Il club ha emesso un comunicato sulle condizioni del giocatore.

Gli esami strumentali eseguiti a seguito del dolore alla gamba destra riferito da Arthur hanno evidenziato la presenza di una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno e la ripresa dell’attività avverrà non appena consentito dalla sintomatologia.