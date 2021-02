Il Parma vuole José Callejon e Graziano Pellé

Gli emiliani puntano l’ex esterno del Napoli e l’attaccante svincolato per rinforzarsi, dopo la sconfitta al Maradona contro il Napoli

Dopo la sconfitta con il Napoli, il Parma vuole continuare a rafforzarsi sul mercato per invertire i risultati attuali che sono deludenti. Per questo motivo, il club emiliano sta trattando per José Callejon, attualmente alla Fiorentina, e Graziano Pellé, che invece è svincolato. Lo riporta Gianluca Di Marzio.