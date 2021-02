Il Napoli di Gattuso è alla sconfitta numero 18 in 60 partite: praticamente una su tre

Forse è un record per il Napoli. Un dato che va paragonato all’enfasi mediatica di cui gode l’allenatore del Napoli, trattato come se fosse Guardiola

Noi come Napolista abbiamo perso il conto delle sconfitte del Napoli di Gattuso. Altri, invece, questo conto lo portano avanti. È il caso di @HManuhiri su Twitter che scrive:

Con quella di oggi Gattuso, tra campionato, coppa Italia, supercoppa Italiana, Europa league e Champions League ha totalizzato 60 partite sulla panchina del Napoli: 34 vittorie, 8 pareggi e ben 18 sconfitte!

È forse un record per il Napoli, chissà. Un dato non male soprattutto se paragonato all’enfasi mediatica di cui gode l’allenatore del Napoli. Trattato dai giornalisti come se fosse Guardiola. E lui si lamenta pure delle critiche che riceve.