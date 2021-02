Il Corriere su Osimhen: il Pascale non ha indagato a caso e non ha iniziato pochi giorni fa

Sul Corriere della Sera, Fulvio Bufi si sofferma sul caso Osimhen. Ieri il Napolista ha pubblicato la notizia che è proprio l’attaccante del Napoli il professionista di ritorno dalla Nigeria su cui è stata individuata la variante del Covid individuata dal Pascale. L’indagine del professor Normanno non è nata per caso, scrive Bufi.

“Quello che però è certo è che l’altra sera la Regione Campania, nell’annunciare la scoperta della rara variante, ha voluto precisare che a portarla a Napoli è stato «un professionista proveniente dalla Nigeria», e che proprio oggi al quartier generale del Napoli a Castel Volturno c’è stata la visita dell’Asl Napoli 1. Ed è altrettanto certo che l’indagine svolta al Pascale non è stata fatta a caso e soprattutto non è una cosa iniziata pochi giorni fa. L’Università ha chiesto all’équipe di Normanno di sequenziare quel campione proprio perché si sapeva con certezza che quel «professionista» si era contagiato in Nigeria, e il contagio era stato accertato già agli inizi di gennaio. La notizia della positività di Osimhen è del 1 gennaio 2021. Il giocatore tornò a casa per la convalescenza dopo un infortunio a un braccio. All’arrivo in Africa era negativo, al ritorno in Italia aveva il Covid”.