Il Benevento giocherà a Napoli senza Glik e Inzaghi, entrambi squalificati

Il difensore e l’allenatore erano stati espulsi per doppia ammonizione nell’ultima gara contro la Roma e non saranno in campo al Maradona

Il giudice sportivo ha ufficializzato i tesserati squalificati per la prossima giornata di campionato. Il Benevento, prossimo avversario del Napoli, dovrà fare a meno di Kamil Glik e Filippo Inzaghi in panchina, entrambi espulsi per doppia ammonizione nella precedente sfida con la Roma.

Squalificati anche Hickey (Bologna), Bani e Brugman (Parma), Danilo (Juventus), Djimsiti (Atalanta), Escalante (Lazio), Hakimi (Inter), Pereyra e Zeegelaar (Udinese), Adrien Silva (Sampdoria). Squalifica con ammenda di 15 mila euro per Gian Piero Gasperini.