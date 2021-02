Ibra contro il “politico” Lebron: “Secondo me gli atleti dovrebbero fare solo gli atleti”

Secondo Ibra – notoriamente uno sobrio, che sta al suo posto – James non dovrebbe impicciarsi di politica: “Io parlo di calcio perché sono il migliore a giocare a calcio”

Zlatan Ibrahimovic, proprio lui, che ammonisce un’altra superstar dello sport, Lebron James, di mettere bocca su cose che non lo dovrebbero riguardare. Nel caso di specie, la politica.

Secondo Ibra – uno che fatto della sobrietà la sua cifra stilistica, paragonandosi spesso a Dio – gli sportivi dovrebbero semplicemente “fare ciò in cui sono bravi”, cioè nel caso di Lebron giocare a basket.

La superstar dei Lakers è in prima linea nella campagna per la giustizia sociale, contro il razzismo e contro la Presidenza Trump. Con una sua ultima iniziativa ha aiutato la mobilitazione degli elettori di colore per le elezioni presidenziali di novembre negli Stati Uniti.

Ibrahimovic in un’intervista dice non avere un’avversione per le figure influenti che tracimano in politica: “Io parlo di calcio perché sono il migliore a giocare a calcio. Se giochi a basket parla di basket”.

Zlatan Ibrahimovic uppskattar basketspelaren Lebron James men tycker inte att han ska lägga sig i politiken: “Lebron är fenomenal på det han gör, men jag gillar inte när folk med status lägger sig i politik” Lång intervju med Zlatan Ibrahimovic: https://t.co/oXm5gjmhKv pic.twitter.com/J3L82GWLD6 — discovery+ sport 🇸🇪 (@dplus_sportSE) February 25, 2021