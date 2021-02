Gazzetta: Napoli timoroso, quasi in soggezione dinanzi all’avversario

Lo 0-0 è un risultato che ci può stare considerando anche che ci sono momenti in cui sei martello e altri in cui diventi incudine.

Timoroso, quasi in soggezione dinanzi all’avversario.

Così la Gazzetta dello Sport racconta il Napoli che ha giocato ieri sera contro l’Atalanta per la semifinale di Coppa Itala. Un Napoli che ha faticato a farsi vedere in attacco, ma che si è difeso come doveva.

Ci sono momenti in cui sei martello e altri in cui diventi incudine.

E il Napoli sta uscendo da un momento molto delicato, sia per la crisi di risultati, sia per la querelle interna tra il presidente e Gattuso, argomento di cui ieri sera lo stesso tecnico non ha voluto parlare oltre modo.

Ora il Napoli ha l’occasione di andarsela a giocare a Bergamo e la qualificazione resta ancora aperta