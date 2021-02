Gazzetta: è necessario che Gattuso e De Laurentiis tornino a parlarsi

La questione contratto è oramai chiusa per volontà di entrambi, ma devono chiarire le ultime incomprensioni per poter continuare insieme fino a maggio

Questo Napoli può e deve ritrovare la concentrazione e il gioco giusto per tornare a vincere senza difficoltà. L’obiettivo adesso, scrive la Gazzetta dello Sport è battere l’Atalanta e arrivare in finale di Coppa Italia, ma è solo il primo.

Per farlo occorre che i due maggiori protagonisti – De Laurentiis e Gattuso – riprendano a parlarsi. Non più per discutere di contratto futuro – che quel discorso ormai è chiuso per volontà di entrambi – , ma per chiarire almeno qualche incomprensione e condividere un cammino comune sino a maggio. Poi ognuno prenderà la sua strada.