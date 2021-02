Gazzetta: Adl andrà avanti con Gattuso perché non ha un sostituto disponibile a subentrare

Benitez potrebbe ritornare come direttore tecnico la prossima stagione, insieme ad un allenatore giovane (Italiano o Juric).

Aurelio De Laurentiis riflette sul da farsi, scrive Mimmo Malfitano sulla Gazzetta dello Sport: continuare con Gattuso fino alla fine o chiudere subito il rapporto? Difficile che si arrivi ad un esonero, anche se dovessero andare male le partite con Granada e Benevento. Per un motivo molto semplice: il presidente non ha tecnici disponibili a subentrare in panchina.

“La posizione dell’allenatore è in discussione ma non è in bilico, solo perché i tecnici interpellati nelle ultime settimane dal presidente non hanno dato la disponibilità a subentrare. Rafa Benitez potrebbe ritornare, ma con compiti diversi, per la prossima stagione: De Laurentiis lo vorrebbe direttore tecnico, con in panchina un giovane”.

I nomi che piacciono sono quelli di Vincenzo Italiano e Ivan Juric.

“L’ipotesi più probabile è che De Laurentiis vada avanti con lui fino al termine della stagione, proprio perché non ha un eventuale sostituto”.

Se Gattuso si dimettesse, allora il presidente andrebbe avanti con l’ipotesi Benitez. Ma l’allenatore ha già lasciato intendere che non arriverà mai ad un gesto simile.