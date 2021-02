El Paìs: è bastato un Granada non brillante per eliminare il Napoli

“Il Napoli gioca con tre centrali e becca un gol così…”. Lo sfogo di Gattuso viene commentato su Internet: “Un altro allenatore che piange”

Il ridimensionamento internazionale del Napoli si può leggere sui quotidiani sportivi spagnoli. Non è tra le righe, è proprio evidente. Appena un paio di anni fa, magari anche solo uno, il Granada che elimina il Napoli ai sedicesimi di Europa League sarebbe stata un’impresa tale da scomodare titoloni, e retorica adeguata (Davide che batte Golia, quelle cose lì). Invece adesso solo El Paìs dedica una pagina alla partita. Tutti gli altri quotidiani sportivi trattano la cosa con freddezza, come se ormai che il Granada – nona forza del campionato spagnolo – elimini il Napoli dall’Europa fosse cosa accettabile, non certo impossibile.

El Paìs, in particolare, nel raccontare il match scrive questo:

Non è stato un Granada brillante, ma è stato efficace contro un rivale che ha giocato con tre difensori centrali per essere sorpreso con un gol di Montoro dopo un cross morbido di Foulquier. Il Napoli non sta attraversando il suo momento migliore, ma anche senza spirito è una squadra che avrebbe elementi molto interessanti. Il 2-0 dell’andata ha pesato come un macigno, liberando invece le teste dei calciatori del Granada che hanno saputo dare alla partita ciò di cui aveva bisogno. Il gol di Montoro valeva oro mentre il Napoli non è riuscito mai a trovare il ritmo infernale che richiede una rimonta.

Il succo è: è bastato un Granada modesto per battere il Napoli, nemmeno il miglior Granada. Il che dice tutto.

Se tutti gli altri giornali sportivi dedicano alla partita veloci trafiletti, ci sarà un motivo. Marca, un po’ come Diario AS, preferisce dare più risalto alle dichiarazioni polemiche di Gattuso nel dopogara, quelle del “ci devono rispettare di più” perché gli spagnoli perdevano troppo tempo. I commenti al pezzo – per quanto possano essere indicativi i “commenti” – sono tutti dello stesso tipo: “Un altro allenatore che non sa perdere, che trova scuse, che piange”.