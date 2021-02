Dopo le accuse di sessismo, sarà una donna a guidare le Olimpiadi di Tokyo

Corsera: dopo le dimissioni di Yoshiro Mori, accusato di sessismo, è stata scelta la giovane Hashimoto che avrà il compito di far svolgere i Giochi in sicurezza

Il governo giapponese ha già risolto, e splendidamente, il caso aperto con le dimissioni del presidente dei Giochi olimpici Yoshiro Mori accusato di sessismo per aver detto che le donne “che parlano troppo”.

Il Corriere della Sera riporta infatti che i Giochi sono stati affidati a una donna, Seiko Hashimoto, sette volte atleta olimpica.

Quando si è dovuto dimettere per evitare ulteriori imbarazzi al governo, Mori (un ex premier) ha cercato di pilotare la successione, spingendo il boss della Federazione di calcio Saburo Kawabuchi, suo coetaneo e compagno delle idee «forti»: Kawabuchi predicava le punizioni corporali per educare i figli