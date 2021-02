Da Messi a Ibra, la formazione degli “svincolati 2021” che vincerebbe tutto

La BBC ha “convocato” i migliori giocatori d’Europa che si liberano alla fine di questa stagione: ne verrebbe fuori una squadra da urlo

Donnarumma in porta. Boateng, Sergio Ramos, Alaba in difesa. Fernandinho, Wijnaldum, Depay e Draxler a centrocampo. E un tridente formato da Di Maria, Aguero e Messi. E’ la formazione disoccupati 2021, composta scegliendo tra i migliori che andranno a scadenza contrattuale a maggio. Un giochino sempre divertente che la BBC ha innescato per sottolineare che il secondo mercato pandemico, dopo gli stenti della scorsa estate, mette sul piatto delle vere e proprie superstar. A leggerla così questa squadra si giocherebbe tutto.

Tra i portieri sono in attesa di rinnovo, o di altre offerte Donnarumma, ma anche Fernando Muslera, Lukasz Fabianski, Sergio Romero, Asmir Begovic.

I difensori liberi sul mercato, oltre a quelli nella top 11, sono Eric Garcia, Juan Bernat, Patrick van Aanholt, Thiago Silva.

A centrocampo si liberano anche due pezzi grossi della Serie A, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan, più Javi Martinez e Juan Mata.

E in attacco, a contorno del tridente da favola ci sarebbero anche Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud, Stevan Jovetic, Troy Deeney.

Ibra non è stato inserito tra i titolari perché l’allenatore è la BBC: prelazione ai giocatori della Premier.