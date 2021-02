Crosetti: e se la pioggia di errori arbitrali contro le italiane non fosse solo destino?

L’Atalanta ieri ha perso contro il Real Madrid in Champions. Una partita che probabilmente è stata condizionata dal rosso a Freuler per un fallo giudicato più grave di quanto fosse. Sul tema scrive oggi Maurizio Crosetti su Repubblica.

“C’è un arbitro che al posto del cuore non ha un bidone dell’immondizia, ma un’intera discarica. Ancora per il Real, dev’essere destino. E se non fosse solo destino, invece, questa pioggia di errori contro le italiane? Ricapitolando, non per fare i piagnoni ma solo i cronisti: rigore netto per Ronaldo, ignorato; rigore netto per Milinkovic, come non detto; espulsione spropositata per Freuler, e così non solo si svuota una grande partita che comunque l’Atalanta ha ugualmente riempito di sé, ma si prende a sberle un sogno meritato. Certe topiche potevano essere ammesse prima del Var, non ora. L’utilizzo del marchingegno in Europa è depotenziato, quasi svilito, e questo è inaccettabile”.