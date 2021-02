Corsport: Napoli-Juve, De Laurentiis sarà ancora una volta vicino alla squadra

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso che sarà ancora una volta al fianco della sua squadra, come riporta il Corriere dello Sport, proprio per questo raggiungerà il Napoli prima della sfida contro la Juve. Una presenza che Gattuso ha voluto avvertire come una ventata d’aria pura

Magari si potrà riscrivere il finale, tagliuzzando qua e là le scene dell’horror già montate, oppure quelle che s’intravedono nell’immaginario collettivo che sa di pessimismo cosmico: e comunque dentro un pallone (di cuoio o di qualche diavoleria moderna) non è possibile guardarci e Gattuso ha scelto di farlo a modo suo, avvertendo come una ventata d’aria pura la presenza di De Laurentiis. E quando Napoli-Juventus starà per cominciare, in questa dimensione che non è scenografica, men che meno cinematografica, piomberà anche Aurelio De Laurentiis, a suo modo attore protagonista d’una sceneggiatura ch’è incompleta, è stata scritta dopo Verona e poi accantonata a bordo campo