CorSport: Napoli-Atalanta, per Lozano doppia opzione, o a destra o falso nueve

Dipende tutto dalle condizioni di Petagna. In difesa Maksimovic e Hysaj al posto di Manolas e Mario Rui, in mediana torna Bakayoko. Elmas, Demme e Zielinski in lotta per due posti

Domani il Napoli sarà impegnato nella semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Sul Corriere dello Sport qualche anticipazione sulla possibile formazione che Gattuso deciderà di mandare in campo.

Ci sarà qualche cambio, rispetto al Parma.

“Possibile che in difesa al posto di Manolas, al fianco di Koulibaly, tocchi a Maksimovic; e possibile anche che a sinistra Hysaj dia al cambio a Mario Rui. A destra, invece, confermato Di Lorenzo, mentre in porta Ospina è ancora favorito su Meret. A centrocampo dovrebbe rientrare Bakayoko; poi, Elmas, Demme e Zielinski sono in lotta per due posti (il più stanco riposerà). In attacco, se Petagna continuerà a dare segnali positivi dal punto di vista fisico, il tridente con Lozano e Insigne sarà confermato. Altrimenti: Politano a destra e il Chucky falso nueve“.