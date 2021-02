Corsport: le condizioni di Ospina e Lozano verrano valutate oggi

Con i loro infortuni, la lista della assenze nel Napoli sali a quota 8. Gattuso spera di recuperare qualcuno per la sfida contro il Granada di giovedì

Il Napoli riprende oggi gli allenamenti in vista della sfida di andata di Europa League contro il Granada di giovedì, scrive il Corriere dello Sport. Una sfida che a questo punto vale una stagione per il Napoli e a cui si spera di poter arrivare nel migliore dei modi. Perché purtroppo Gattuso si trova a far fronte ad una lunga lista di infortuni che continuano a costringere il gioco del Napoli. Alla lunga lista che comprende Koulibaly, Ghoulam, Mertens, Demme, Hysaj e Manolas, nella sfida contro la Juve si sono aggiunti Lozano e Ospina.

Le condizioni dei due calciatori verranno valutate oggi, nella speranza di poter recuperare qualcuno per la gara di giovedì sera