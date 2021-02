Corsport: Gattuso ha costretto il Napoli a difendersi e basta

Napoli assente in fase offensiva, chiuso in una difesa ostinata che Gattuso cerca di telecomandare con urla che squarciano il silenzio (e un po’ anche i timpani)

Antonio Giordano sul Corriere dello Sport sottolinea la grande differenza emersa ieri tra il Napoli e l’Atalanta. La formazione di Gasperini è una grande squadra

Il Napoli non è ancora consapevole della sua natura, è un corpo estraneo che sfugge via da calciatori ricchi di talenti e però sfrattati da una natura che non appartiene loro