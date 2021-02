Corsera: De Laurentiis cerca una soluzione per la stagione più sfortunata degli ultimi anni

Il dialogo con tutta l’area tecnica (l’allenatore e il direttore sportivo) è ridotto all’essenziale da qualche settimana. Basta poco per riprenderlo o interromperlo definitivamente

Il presidente De Laurentiis sarà in tribuna al Maradona questa sera per seguire Napoli-Juve e stare vicino alla squadra in un momento tanto delicato, ma secondo il Corriere della Sera, il patron azzurro rifletterà anche

su quale sia la soluzione più opportuna per dare un senso alla stagione più sfortunata degli ultimi anni, sperando nel risveglio collettivo.

Napoli-Juve è la sfida di tutte le sfide ed arriva in un momento in cui potrebbe cambiare le sorti del Napoli

Il dialogo con tutta l’area tecnica (l’allenatore e il direttore sportivo) è ridotto all’essenziale da qualche settimana. Basta poco per riprenderlo o interromperlo definitivamente. E tutto passa attraverso la sfida più attesa (e più temuta) allo stadio Maradona.