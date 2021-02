Corrmezz: il rinnovo, Juve-Napoli e gli obiettivi societari alla base del gelo tra De Laurentiis e Gattuso

Sul Corriere del Mezzogiorno, Monica Scozzafava analizza i motivi del gelo calato tra Gattuso e De Laurentiis. Tre, essenzialmente: le lungaggini del rinnovo, la diversa posizione di tecnico e presidente sulla questione della partita mai giocata tra Juventus e Napoli e il progetto di ringiovanimento della squadra da parte di De Laurentiis.

Innanzitutto il rinnovo. A dicembre sembrava che le firme sul contratto fossero imminenti, scrive.

Già ad ottobre, i due non si erano trovati sulla stessa lunghezza d’onde su come affrontare la partita con la Juventus, poi bloccata dall’Asl.

“ Diversità di vedute c’erano già state a ottobre in occasione della gara mai giocata con la Juventus per l’emergenza Covid . Al di là del divieto imposto poi dalla Asl per la positività di Elmas e Zielinski, Gattuso, da uomo di campo, sarebbe andato a Torino sempre e comunque. Anche quando De Laurentiis dialogava con Agnelli per il rinvio della partita. Ci pensò la Asl a dirimere la disputa, vietando la trasferta”.

Infine, il progetto di ringiovanimento della squadra da parte del presidente.

“Poi gli incontri preliminari sul contratto in cui inevitabilmente i due iniziarono a parlare di obiettivi. De Laurentiis non fece mistero delle intenzioni di sposare un progetto che fosse ambizioso ma che comunque desse spazio ai giovani, mettendo nel conto di perdere anche qualche punto per strada. L’obiettivo Champions, nulla di più, il programma era questo. A Rino l’idea non dispiaceva, ma sin dal primo momento ha insistito affinché in una piazza che già iniziava a parlare di scudetto fosse necessario chiarire le reali aspettative. Voleva insomma che De Laurentiis dichiarasse pubblicamente il suo progetto «giovane»“.