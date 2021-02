Corriere: grana Sanremo per il Milan, Zlatan pronto a fare il pendolare in elicottero

Sul Corriere della Sera, Carlos Passerini scrive del Milan e di Ibrahimovic. Lo svedese tra poco prenderà parte al Festival di Sanremo come ospite fisso, con un cachet, per le cinque serate previste, che

Ma se già prima del derby il club rossonero non era contento della sua ospitata a Sanremo, lo è ancora meno dopo la sconfitta contro l’Inter. Il Milan però è certo della professionalità di Zlatan e anche della sua capacità di gestirsi al meglio.

Ieri, la dirigenza ha stabilito insieme al giocatore un programma di massima.

Ed allora ecco alcuni dettagli:

“Il tema caldo sono gli allenamenti. Si valuta l’elicottero anziché l’auto per coprire i 350 chilometri, ma l’idea di massima è evitare comunque il più possibile un faticoso pendolarismo giornaliero sull’asse Milanello-Sanremo e fermarsi in Riviera insieme a un preparatore giovedì e forse anche venerdì, una notte o due. Ma Zlatan ieri è stato il primo a ribadire che, se la situazione restasse delicata, sarebbe meglio allenarsi con la squadra tutti i giorni. Le certezze per ora sono due. La prima è che mercoledì 3 sarà in campo contro l’Udinese a San Siro alle 20.45 e la presenza sarà in collegamento televisivo. La seconda è che sabato 6, la sera della finale, appena conclusa la sua partecipazione raggiungerà direttamente il ritiro di Verona dove il Milan giocherà la domenica alle 15. Non il massimo un viaggio notturno prima di una partita tanto delicata, ma così è”.