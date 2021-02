Cormez: Napoli-Granada, Gattuso cambia ancora e si affida al 3-4-1-2

Contro il Granada, stasera, in Europa League, Gattuso cambierà ancora una volta modulo, tornando alla difesa a tre vista già contro l’Atalanta. Il suo sarà un 3-4-1-2, scrive il Corriere del Mezzogiorno.

“Sotto il profilo tattico il Napoli dovrebbe adottare il 3-4-1-2, con Zielinski uomo-chiave, che si muoverà da trequartista tra le linee con il compito di scalare in fase di non possesso e trasformare così il vestito azzurro nel 3-5-2. Sulla fascia sinistra è pronto Elmas in un ruolo insolito, l’idea è valorizzare la qualità nel palleggio, nelle combinazioni di Politano, Zielinski, Insigne che si muoverà da seconda punta, nella posizione in cui l’ha impiegato spesso Ancelotti”.