Cormez: Gattuso non cerca più spettacolo, se per vincere occorre essere provinciali va bene lo stesso

Il tecnico non può badare al gioco e nemmeno fare affidamento sul patrimonio tattico con cui ha provato a dare un’identità alla squadra. Troppi i giocatori venuti meno

Con gli uomini contati a causa del Covid e degli infortuni, non è più tempo, per Gattuso, di cercare il bel gioco, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Adesso conta solo vincere e se occorre comportarsi da provinciale per farlo, va bene lo stesso.

“Gattuso non cerca più lo spettacolo, non può. E non può neanche fare affidamento su tutto il patrimonio tattico (palleggio e gioco dal basso) con il quale dall’inizio della stagione e fino a qualche settimana fa aveva provato a dare un’identità alla squadra. Adesso conta vincere e accumulare autostima. E se questo può avvenire attraverso un atteggiamento ‘provinciale’ (squadra che aspetta, difende e riparte) va bene lo stesso”.