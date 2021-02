Barbano: il Napoli si è rotto di nuovo. Due anni sembrano passati invano

“Il ritorno della crisi pesa come una coazione maledetta. Come la prova di un’insormontabile soglia, sulla quale si spezza ogni progetto”.

Non ci si poteva aspettare tanto di più da un Napoli “decimato dagli infortuni, fiaccato dalla fatica e dalla depressione, privo di un’idea chiara di gioco”, scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport, ma l’eliminazione dall’Europa League è figlia “anche dei limiti che l’angoscia e la stanchezza enfatizzano”.

In poco più di un mese sono sfumate Supercoppa, Coppa Italia ed Europa League e ora

Lo sguardo dell’allenatore dice

“che tutta l’esperienza di trent’anni di calcio non basta a ricucire il buco da cui le ambizioni del Napoli sono uscite a una a una, perdendosi. Si è rotto, il Napoli. Di nuovo . E questo ritorno della crisi pesa come una coazione maledetta. Come la prova di un’insormontabile soglia, sulla quale si spezza ogni progetto”.

Era capitato anche con Ancelotti, oggi tocca a Gattuso.

C’è ancora la lotta per il quarto posto,

“però, mai come in questo momento il destino del tecnico e quello della squadra sono avvoltolati nella stessa certezza che nessuno ha più nulla da perdere. Non c’è, come evidente, la fiducia del presidente. Né quella della piazza. Da oggi si va in campo senza il peso delle responsabilità, tutte disattese”.