“Bambini stuprati a 6 anni”, lo scandalo degli abusi sessuali nel calcio giovanile scozzese

Una Commissione indipendente ha indagato sul fenomeno tra gli anni 70, 80 e 90: coinvolte 240 persone, molte sono morte. “I club chiedano scusa”

“Chiedano scusa, tutti”.

L’indagine sugli abusi sessuali sui giovani calciatori in Scozia, commissionata dalla Federcalcio scozzese nel 2016, è stata pubblicata con un ritardo di quasi tre anni. Guidata da Martin Henry si è concentrata in gran parte sugli abusi sui bambini delle scuole calcio e delle giovanili, negli anni ’70, ’80 e primi anni ’90. Si è chiusa con il coinvolgimento acclarato di 240 persone.

L’indagine ha messo in luce nel dettaglio abusi di vario tipo – compreso stupri – inflitti a ragazzini di età compresa tra i sei e i 16 anni. In club come Celtic Boys Club, Celtic, Falkirk, Forres Mechanics, Hamilton, Hibernian, Hutchison Vale, Motherwell, Rangers e Partick Thistle. Identificato anche un arbitro della Federcalcio scozzese. Molti dei presunti molestatori sono morti, nel frattempo.

La commissione indipendente nel suo rapporto finale dice di “accogliere con favore la dichiarazione della FA scozzese in cui si scusa con le vittime di abusi” e inoltre riconosce e accoglie con favore la recente dichiarazione pubblica del Celtic FC in cui “ribadisce il suo sincero rammarico e dolore per le persone colpite”.

Ma la Commissione “invita nuovamente tutti i club e le organizzazioni coinvolte a dare scuse chiare, senza riserve e pubbliche. Non è necessario che queste questioni siano prima portate in un tribunale penale”.

Sono fatti, scrive ancora la commissione, che hanno avuto luogo sotto la sorveglianza dell’organizzazione o dei club. Le scuse non eliminano gli eventi dannosi o il dolore che ne è derivato. Ma per molti questo sarà un punto di partenza per la riconciliazione e per la guarigione e questo è di vitale importanza”.

Il documento di 192 pagine – scrive il Guardian – è tratti cruento. La Commissione afferma di “essere stato colpita da quanto fosse facile per questi adulti con un interesse sessuale nei bambini e nei giovani muoversi nel calcio scozzese in modo tale da rendere le loro attività realizzabile massimizzando segretezza e occultamento”.