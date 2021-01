Zaccagni a Napoli a giugno per 15 milioni, c’è l’accordo tra Giuntoli e il Verona

Tutti su Zaccagni. Il trequartista del Verona, autore di uno splendido gol nell’ultima giornata di campionato, fa gola a tutti. Ma il Napoli, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, si è portato avanti con la trattativa e avrebbe già un accordo con il club scaligero per giugno.

“Prezzo più o meno concordato: intorno ai quindici milioni di euro. E anche il calendario di un’operazione che dovrebbe andare in scadenza nel prossimo giugno, quando ognuno avrà chiarito i propri obiettivi e le rispettive possibilità, sembra sia stato allestito. Napoli e Verona si sono simbolicamente stretti la mano e se non siamo in presenza di un’opzione morale, c’è una promessa che ha un senso. Poi è chiaro che dentro la palla di vetro non sarà possibile guardare, ma il vantaggio sulla concorrenza sembra almeno rassicurante”.