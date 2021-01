Vaia (Spallanzani): “1000 tifosi distanziati in uno stadio da 40 mila, ci potrebbero stare”

Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, è stato tra gli ultimi a ricevere il vaccino per il coronavirus nella struttura sanitaria che ha quasi terminato il primo ciclo e racconta al Fatto Quotidiano di essere obiettivo, ma anche molto fiducioso

«È importante non farsi vincere dal terrore nella consapevolezza che col vaccino abbiamo uno strumento in più e vorrei fare un appello perché si possa accelerare anche l’impiego degli anticorpi monoclonali nella lotta al Covid, come ho già avuto modo di ribadire al ministro della Salute Roberto Speranza»

I numeri dei contagi in Italia restano altalenanti, ma non bisogna lasciarsi prendere dal terrore “perché penso che combattere il coronavirus senza serenità ci esponga ancora di più a errori”. Secondo Vaia dalla fine di gennaio cominceremo a vedere gli effetti delle restrizioni impiegate dal Governo e i numeri dovrebbero stabilizzarsi»

Vaia è stato anche consulente della Figc per la sanità e diede parere favorevole ai mille allo stadio.

«Servono immediati investimenti sulle strutture per rendere ingressi e spazi comuni consoni al momento storico. In mille seduti in uno stadio da 40 mila posti, col giusto distanziamento si può stare tranquillamente e si potrebbe anche stare in numero maggiore»