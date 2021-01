Tuttosport: Milik è il primo obiettivo alla voce svincolati di Marotta

Mentre sembra che la pista estera sia la migliore per il futuro di Arkadius Milik, Tuttosport oggi torna sulla possibilità Inter per il centravanti polacco

La ricerca dell’attaccante è diventata una priorità per l’Inter anche se, sull’argomento, l’Inter gioca su due tavoli: il primo prevede un rinforzo già in arrivo a gennaio, il secondo guarda più in là, ovvero ad Arek Milik che è il primo obiettivo alla voce svincolati di Beppe Marotta.

Quello che è chiaro, come ha detto anche il ds Giuntoli ieri, è che si spera che arrivino offerte in grado di soddisfare entrambi, considerando che la richiesta per il cartellino del polacco da parte di De Laurentiis si aggira intorno ai 15 milioni