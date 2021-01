Corsera: difficilmente Milik proseguirà in Italia la sua carriera

Oggi il giocatore incontrerà l’intermediario Fabrizio Devecchi che ha raccolto le manifestazioni di interesse nei suoi confronti

Si apre oggi la sessione di mercato di gennaio, sessione che la Gazzetta dello Sport definisce la più povera di sempre. Sarà complesso per le società far quadrare i conti a causa della pandemia e nel contempo riuscire a rinforzare le rose. Molto difficile sarà anche riuscire a vendere in maniera vantaggiosa i calciatori in esubero e mantenere li ingaggi alti. A tale proposito il Napoli spera in una chiusura favorevole della situazione di Milk.

Pur nel mirino di Pirlo e Conte, difficilmente il polacco proseguirà in Italia la sua carriera: si sono fatti avanti l’Atletico Madrid e il Marsiglia, entrambi a caccia di un centravanti, ma non disposti a spendere i 18-20 milioni chiesti da Aurelio De Laurentiis.

Il presidente ha rimandato al mittente tutte le offerte fin qui giunte, convinto ancora di riuscire a creare un’asta intorno all’attaccante

Oggi il giocatore incontrerà l’intermediario Fabrizio Devecchi che ha raccolto le manifestazioni di interesse nei suoi confronti: si studierà una strategia anche se non si esclude la permanenza a Napoli fino a giugno