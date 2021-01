Tuttosport: l’Udinese non pagherà un euro per il cartellino di Llorente

Il Napoli inserirà una clausola nel contratto per cui incasserà 500.000 euro al raggiungimento di un determinato numero di gol da parte del centravanti spagnolo

Come era ipotizzabile il ritorno in squadra di Victor Osimhen ha aperto la strada alla cessione di Fernando Llorente come scrive Tuttosport oggi

il ds Cristiano Giuntoli potrà accontentare Llorente che ha chiesto di essere ceduto a un club che gli dia più spazio. La destinazione più probabile resta l’Udinese, società molto vicina al Napoli e che prenderà Llorente senza versare danaro per il suo cartellino

Il Napoli, però, punta molto su Llorente ed è proprio per questo che ha intenzione di inserire nel contratto una clausola che gli permetterà di incassare 500.000 euro al raggiungimento di un determinato numero di gol da parte del centravanti spagnolo.