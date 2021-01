Tuttosport: Lobotka, il Napoli è d’accordo col Toro per per un prestito, con eventuale diritto di riscatto

Procede il dialogo tra il Napoli e il Toro per quanto riguarda Lobotka. Secondo Tuttosport infatti le due società avrebbero trovato un accordo, si aspetta l’ok del calciatore

Il Torino ci sta facendo più di un pensierino. Il Napoli ha dato disponibilità per un prestito, con eventuale diritto di riscatto. Ma c’è da convincere il giocatore: l’ex Celta Vigo guadagna 1,8 milioni di euro a stagione e per ora non sembra ancora così convinto di sposare la causa granata, con la prospettiva di lottare per la salvezza. Le parti si raggiorneranno nei prossimi giorni: il Napoli è pronto ad ascoltare qualsiasi proposta del Toro, che però diventerebbe vana nel caso in cui Lobotka non dovesse accettare di vivere la seconda parte di stagione sotto la Mole