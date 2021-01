Tamponi Napoli, prof. Portella: “La situazione è isolata e gestibile, caso diverso da Juve-Napoli”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il direttore del laboratorio che si occupa dei tamponi del Napoli. Ha parlato della differenza tra il caso Fabian Ruiz e quello che riguardò Juventus-Napoli, con la mancata partenza della squadra di Gattuso per Torino.

“Il Napoli in occasione di Juve-Napoli doveva effettuare una trasferta spostando 50 persone e l’ASL fermò tutto in maniera corretta. Nel caso Fabian stiamo parlando di situazione isolata e gestibile non dovendo cambiare regione viaggiando in aereo”.