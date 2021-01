Mattino: l’Asl Napoli 1 vigila, ma fermerà il Napoli solo in presenza di altri positivi

L’autorità sanitaria ha chiesto solo i contatti stretti di Fabian. Non si arriverà a fermare il Napoli, perché non dovrebbero esserci ragioni di salute pubblica

Lo scrive Il Mattino, spiegando la situazione venutasi a creare dopo la notizia della positività al Covid di Fabian Ruiz. La partita del Maradona sarà fermata solo nel caso che emergano altri contagi in squadra.

“Dovessero emergere altri casi di infezione, ipoteticamente non è scontato che al Napoli venga data l’autorizzazione di andare al Maradona per giocare. Ma non si arriverà a questo, anche perché la situazione è diversa rispetto alla vigilia di Juve-Napoli. Anche perché stavolta non dovrebbero esserci ragioni di «salute pubblica»”.