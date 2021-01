Sul Corrmezz la «Maradona Experience», il progetto del Comune di Napoli per ricordare Diego

Costo stimato: 6 milioni per realizzare museo e monumento a Diego. Lo stadio Maradona sarebbe aperto giorno e notte per diventare «monumento visitabile come Capodimonte o Cappella Sansevero»

Sul Corriere del Mezzogiorno il progetto “Maradona Experience”, a cui lavora il Comune di Napoli in memoria di Diego Armando Maradona.

“Un progetto che ruota intorno allo stadio «Maradona» come volano principale di una serie di iniziative che possono anche generare lavoro per i giovani, restituendo alla città anche dei simboli, ad esempio con la «riqualificazione tecnica dell’ex centro sportivo di via Vicinale Paradiso per la creazione del Museo di Maradona»”.

Al progetto si dedica un ristretto team di manager e professionisti napoletani. La Maradona Experience, spiega il quotidiano,

“si compone di varie attività che prevedono «percorsi turistici tra i luoghi significativi» dei 7 anni di Maradona a Napoli e delle «gesta della squadra cittadina», sviluppandosi prevalentemente «nei quartieri di Fuorigrotta, Soccavo e i Quartieri spagnoli». Nella zona dello stadio, o proprio all’interno dello stadio stesso, si dovrebbe «far realizzare una statua di Maradona» con «percorsi per bambini, visita al museo, agli spalti, agli spogliatoi ed al campo» con la possibilità di metter in piedi l’iniziativa “Fai gol con i tuoi campioni” per i visitatori più piccoli, coinvolgendo vecchie glorie del Napoli».

Le location principali sono dunque lo stadio Maradona e il campo Paradiso. L’idea è aprire lo stadio anche ad eventi extra partite calcistiche. Farne

«un monumento visitabile della città al pari di Capodimonte o Cappella San Severo».

La gestione di tutto dovrebbe essere affidata ad una cooperativa giovanile con apposita gara.

“Per esistere, la Maradona Experience deve poter contare su fondi pubblici e fondi privati, necessari «per la gestione dei servizi».

Scrive il quotidiano:

“Nodale, un vero e proprio crowdfunding a livello planetario senza prescindere da accordi di licenza «con sponsor tecnici già affermati sul mercato campano». Nel progetto si legge poi che «chi ha Napoli nel cuore» dovrebbe fare la sua parte, così come i calciatori che potrebbero fare delle donazioni”.

Il progetto fa anche una stima dei ricavi possibili. Considerando che nel mondo ci sono 16 milioni di tifosi e che lo stadio sarebbe visitato anche da non tifosi,

«intercettando anche solo l’un per cento annuo dei visitatori, ad un costo medio di visita di 10 euro, si arriverebbe ad un «fatturato medio annuo di 1,6 milioni».

Il Comune ha fatto anche una stima dei costi per la realizzazione del progetto: 6 milioni per realizzare il museo, il monumento di Maradona, l’adeguamento delle strutture esistenti, una segnaletica dedicata con

«percorsi Safe and clean» nello stadio; l’assunzione di nuovo personale e il reimpiego di personale

attualmente in esubero nelle società partecipate.