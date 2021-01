Sky: Insigne e Koulibaly sono gli uomini simbolo del Napoli di Gattuso

Dovranno essere loro a trascinare gli azzurri questa sera alla vittoria contro la Juve. Per il capitano, che è a quota 99 gol, raggiungere quota 100 contro la Juventus può rappresentare uno stimolo in più.

Mancano poche ore alla super sfida che andrà in scena al Mapei Stadium dove Juve e Napoli si contenderanno il primo trofeo della stagione

Il Napoli di Gattuso si avvicina all’evento con il grande entusiasmo delle ultime gare più che positive disputate a dispetto della Juve che sembra non aver ancora trovato il suo gioco.

Secondo Sky Sport i due punti fermi della formazione di Gattuso questa sera saranno Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne entrambi in costante crescita: gol, assist e difesa di ferro. Il capitano del Napoli soprattutto è a quota 99 gol con il Napoli e raggiungere quota 100 contro la Juventus può rappresentare uno stimolo in più.

Purtroppo il Napoli non potrà contare su Osimhen e dovrà fare i conti con un Dries Mertens non completamente ristabilito. Tornerà invece in campo Andrea Petagna che è riuscito a recuperare.