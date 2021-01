Scopre di essere positivo al secondo set. Gioca, vince e va in quarantena

L’avversario l’ha raccontato su Instagram:

A beneficiare del forfait obbligato di Kudla invece è l’australiano Dane Sweeny (numero 794 ATP), che dopo aver sconfitto Copil al primo turno si ritrova direttamente al match decisivo contro Stakhovsky per guadagnarsi un posto in tabellone a Melbourne.

This is weird

Elliot Benchetrit, who lost to Denis Kudla 6-4 6-3 in the AO qualifying R1, says that news that Kudla tested positive to COVID broke out at 5-3 in the second set…

…and Benchetrit was told later that if he had won the game for 5-4, he would have been through? pic.twitter.com/Dw4vRlPdTt

— Bastien Fachan (@BastienFachan) January 11, 2021