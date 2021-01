Sconcerti: “Ibra e Lukaku mi hanno divertito. I bigotti vogliono vietare persino gli sputi”

“Mi piaceva la loro arroganza da immortali. Vietiamo tutto quello che non capiamo. Gli sputi sono un compenso fisico di chi consuma correndo più ossigeno di quanto ha”

Anche Mario Sconcerti si iscrive al partito pro- Ibra e Lukaku, contro il moralismo del giudizio espresso sulla “vergognosa” rissa accennata nel derby di Coppa Italia. L’editorialista nella sua rubrica su Calciomercato.com scrive di essersi “quasi divertito”:

“Ho letto solo sdegno e lezioni morali. Io mi ero quasi divertito. Ero curioso di vedere come andava a finire uno screzio fra i due uomini massicci del campionato. Tanto era chiaro che lontano non potevano andare. Mi piaceva l’arroganza da immortali che permetteva all’uno di non aver paura dell’altro. Il bisogno di giudicare tutto ci ha fatto diventare più bigotti dei padri fondatori. Risolviamo ormai i problemi vietando tutto quello che non capiamo. C’è una crociata anche per non far sputare più i giocatori durante una partita. Non si capisce che è un semplice compenso fisico di chi consuma correndo più ossigeno di quanto ha”.

“Non credo nei cattivi esempi. Tutti noi ne abbiamo avuti a centinaia, eppure la stragrande maggioranza di noi non ruba, non stupra, non uccide. I cattivi esempi sono inevitabili, la sciocchezza è seguirli, ma questo è un nostro problema.E’ meglio se Ibra e Lukaku giocano, ma se hanno qualcosa di personale, non entro nel loro mondo, non mi permetto di giudicarli. Non crediamo più in Dio ma vorremmo prenderne il posto. Giudicare è questo, dividere il male dal bene. E noi lo facciamo ogni giorno su qualunque cosa”.