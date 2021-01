Rrahmani titolare con l’Udinese. Finora ha giocato la bellezza di 3 minuti

Domani dovrebbe essere il momento del difensore, prenotato a gennaio 2020 con largo anticipo e pagato 14 milioni, che non ha trovato ancora spazio

Non ci saranno Mertens e Osimhen, ancora infortunati nella sfida di domani contro l’Udinese. Dovrebbe tornare invece titolare tra i pali Alex Meret, una delle più grandi incognite del Napoli, come scrive oggi il Corriere dello Sport, considerando che in questa stagione, con Gattuso, ha collezionato solo 810 minuti di gioco contro i 1.080 di Ospina.

In difesa peserà sicuramente l’assenza di Koulibaly che dovrebbe essere tra i convocati ma non in campo. Al suo posto Rrahmani potrebbe giocare la sua prima da titolare

il difensore prenotato a gennaio 2020 con largo anticipo e pagato 14 milioni di euro (al Verona), finora ha collezionato la bellezza di tre minuti in 22 partite

Un’assurdità se si considera ad esempio, che il difensore ha giocato addirittura meno di Llorente, Malcuit e Ghoulam, giocatori che sembravano ai margini del progetto tecnico